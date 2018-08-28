В Воронеже сотрудница банка проткнула щеку клиентке, пришедшей поменять 100-долларовую купюру

Полиция начала проверку информации о конфликте в финансовом учреждении в Воронеже, в результате которого пострадала женщина.

Читайте также: На Среднем Урале сотрудница банка украла более 12 миллионов

Местные СМИ написали, что сотрудница банка якобы проткнула ручкой щеку пришедшей поменять 100-долларовую купюру клиентке.

В пресс-службе ГУМВД по региону Накануне.RU сообщили, что 46-летняя женщина обратилась в отдел полиции №6 Воронежа с заявлением на сотрудницу финансового учреждения, расположенного по улице пл.Ленина.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, с целью установления вреда здоровью, добавили в полиции.

В феврале бывший депутат заксобрания Пермского края Виктор Скутин заявил о том, что его якобы избил охранник "Совкомбанка".

Как сообщало Накануне.RU, Скутин пришел получить справку о погашении кредита. В итоге ему пришлось писать заявление в полицию на распустившего руки представителя учреждения.