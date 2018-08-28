Екатеринбургскому бизнесмену Сиволапу предъявили новое обвинение

Бизнесмену из Екатеринбурга Виталию Сиволапу, который был осужден за убийство пристава, предъявили новое обвинение. Об этом Накануне.RU сообщили руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Действительно, сотрудники главного следственного управления ГУ УМВД по Свердловской области вчера, 27 августа, предъявили обвинение гражданину, о котором идет речь. Для этого следователи выезжали в СИЗО. В ближайшее время начнется ознакомление обвиняемого с материалами дела, после чего оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, а затем в суд. Ранее осужденный и находящийся в местах лишения свободы мужчина обвиняется в обмане людей при продаже квартиры в Екатеринбурге с общим ущербом порядка 2,5 млн рублей", - добавил Горелых.

Напомним, инцидент с приставом произошел 5 октября 2016 года. По данным следствия, в тот день Сиволап, находясь на одном из верхних этажей дома по улице Шварца, с силой бросил в пристава керамическую бутылку из-под виски. Бутылка попала тому в голову, мужчина был доставлен в медучреждение. В ночь на 21 марта 2016 г. от причиненной открытой проникающей черепно-мозговой травмы судебный пристав умер в больнице. Свою вину Виталий Сиволап не признал.

Свердловский областной суд назначил мужчине 15 лет и 1 месяц лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию семье погибшего пристава – 3,5 млн руб.

Также отметим, что в 2010-2016 годах бизнесмен, зная о том, что суд принял решение о взыскании с него денежных средств, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, хотя имел финансовую возможность расплатиться.