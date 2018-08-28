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Новости
28.08.2018 12:12 Мск (14:12 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Порошенко вышел из себя и нахамил журналисту, который спросил его о предвыборных обещаниях
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Порошенко, грустный, плачет (2016) | Фото:

Украинский президент Петр Порошенко нагрубил и пригрозил журналисту Ивану Казоре, который напомнил ему о предвыборных обещаниях. Случай произошел в Николаеве.
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Казора напомнил Порошенко, что тот обещал профинансировать из личного благотворительного фонда реконструкцию Соборной площади Николаева, выделить из бюджета 10-15 млн гривен на ремонт центрального городского стадиона и отремонтировать трассы государственного значения в городе.

В ответ Порошенко, который шел в сопровождении охраны, схватил микрофон и опустил его вниз, чтобы то, что говорил журналист, никто не услышал, а охрана тут же отгородила его от Казоры.

"Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке – так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу", – написал Казора в Facebook.

Он добавил, что губернатор Николаевской области Алексей Савченко, "как верный вассал Петра Порошенко и как будто не губернатор вовсе, а обычный охранник, оттолкнул меня от Петра Алексеевича".

"Петр Алексеевич, так что с вашими обещаниями?" - настаивал Казора.

После этого охрана губернатора оттеснила его еще дальше от президента.

"Спрашивайте городского голову", - сказал Порошенко, что было уже плохо слышно.

"Я, честно, мог ожидать такую реакцию на обычный вопрос от кого угодно, но не от главы государства. Еще и в канун президентской избирательной кампании. Но после сегодняшнего у меня больше нет вопросов к Петру Порошенко", - признал журналист.

Он иронизирует, что таким образом Порошенко продемонстрировал, как он "по-государственному решает вопрос с надоедливыми журналистами и обеспечивает свободу слова на Украине".

Журналист Андрей Лохматов написал, что губернатору Алексею Савченко обязательно нужно дать награду "за успешную охрану президента от журналистов".

Отметим, что во время поездки в Николаевскую область Порошенко заявил, что в экономике страны "самое трудное уже позади".

Как сообщало Накануне.RU, перед этим Порошенко торжественно открывал в Авдеевке газопровод, за полтора года протянутый из соседнего поселка Очеретино, и хвалил себя за то, что сдержал обещание "так быстро" это сделать.

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28.08.2018 12:12 Мск | Евгений Чернышёв
14:12 Екб

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Порошенко вышел из себя и нахамил журналисту, который спросил его о предвыборных обещаниях
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