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экспертное мнение ;
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Пермские общественники просят признать запрет Знамени Победы в "Бессмертном полку" экстремизмом
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Пермь запрет Знамени Победы (2018) | Фото: rossaprimavera.ru

В Перми лидер краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов подал коллективный иск о признании незаконным запрета пронести в шествии "Бессмертного полка" Знамя Победы. Общественник уверен, что решение изъять полотнище из колонны является экстремизмом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Все время после 9 мая мы пытались выяснить, кто является инициатором запрета: направляли запросы в прокуратуры города и края, на уровень губернатора, главы администрации города, УМВД. Везде мы получали ответы, что администрация, вопреки закону, не считает введенный силовой запрет незаконным. Нам говорят, что запрещала знамена некая общественная организация, которую возглавляет Анна Отмахова. Мы видим противоречие между мэрией и администрацией края: кто-то признает запрет, кто-то – нет. Наконец, мы решили установить истину", - рассказал Накануне.RU Гурьянов.

В иске общественники требуют признать запрет незаконным.

"Мы считаем, что запрет носит экстремистский характер, то есть возбуждают ненависть или вражду. Мы просим суд признать запрет таковым. Поскольку обращение в органы власти не действуют, мы будем действовать через суд. Мы считаем иск обоснованным. Его поддержали 26 человек, это активисты "Сути времени" и сочувствующие движению. Он принят к производству, заседание состоится в 14.00 24 сентября", - размышляет Гурьянов.

Пермь запрет Знамени Победы(2018)|Фото: rossaprimavera.ru

Напомним, тех, кто пытался пронести 9 мая во время шествия "Бессмертного полка" Знамя Победы перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. Отметим, в соседнем Екатеринбурге во время шествия "Бессмертного полка" его участники пронесли огромную копию Знамени Победы перед колонной, также флаги были у участников движения. Ранее координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова заявила, что "любые полотнища запрещает устав мероприятия".

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28.08.2018 12:13 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
14:13 Екб

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Пермские общественники просят признать запрет Знамени Победы в "Бессмертном полку" экстремизмом
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