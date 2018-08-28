На Среднем Урале осужден альфонс, представлявшийся сотрудником спецслужб

Суд на Среднем Урале вынес приговор местному жителю Алексею Медведеву. Его признали виновным в мошенничестве с причинением крупного ущерба и краже.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды Медведев, ранее судимый за аналогичное преступление, познакомился с жительницей Первоуральска. Представившись неофициальным сотрудником органов безопасности и быстро войдя к ней в доверие под предлогом создания семьи, он начал жить с девушкой в ее квартире и неоднократно брал у нее деньги под разными предлогами, которые тратил на себя.

В один из дней Медведев предложил подруге продать ее машину, чтобы купить новый автомобиль в лизинг. После того, как сделка была завершена, 40 тыс. руб. альфонс передал девушке, а остальные 175 тыс. руб. оставил себе. В дальнейшем уралец похитил ноутбук, принадлежащий сожительнице. Общая сумма ущерба составила более 900 тыс. руб.

Как отметили в прокуратуре, Медведев свою вину признал частично и не стал возмещать материальный ущерб. Суд назначил ему 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу его уже бывшей девушки взыскано свыше 976 тыс. руб.