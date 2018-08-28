Шойгу: Военные учения "Восток-2018" станут крупнейшими с 1981 года

Военные маневры "Восток-2018", которые пройдут с 11 по 15 сентября, станут самыми крупными за 37 лет. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Министр уточнил, что столь масштабных маневров в России не было с 1981 года. "Они в чем-то повторяют "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее", - отметил Шойгу.

Как сообщалось, 20 августа в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), Дальней и Военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности. Она прошла в преддверии масштабных маневров "Восток-2018".

К ним будут привлечены почти 300 тысяч военнослужащих, почти все полигоны Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанский флот, Северный флот, ВДВ.

Из техники в маневрах будут задействованы танки, БТР, БМП, а также самолеты, вертолеты и беспилотники.

Напомним, на прошлой неделе в Хабаровском крае в рамках "Востока-2018" военные самолеты совершили посадку на одну из трасс. В учениях были задействованы истребители Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31. Военные перекрыли трассу Комсомольск - Хабаровск для осуществления тренировки посадки.