Кумин подал против Собянина иск о снятии его с выборов

Кандидат в мэры Москвы от КПРФ Вадим Кумин подал иск против действующего главы столицы Сергея Собянина с просьбой отменить регистрацию своего основного соперника на выборы мэра Москвы. Об этом сам Кумин сообщил на своей странице в фейсбуке, приложив фотографию документа.

Иск подан накануне в Мосгорсуд. По данным СМИ, иск зарегистрирован, но пока "никаких процессуальных решений по нему не принято".

В поданном иске в частности Кумин указывает, что действующий градоначальник действует в нарушение законных интересов другого кандидата "по участию в управлении делами государства". Он просит восстановить попранный принцип равенства кандидатов, "осознавая колоссальную политическую важность попытки правомерного пресечения фактической бессменности лица, замещающего должность мэра Москвы с 2010 года".

Напомним, выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Как сообщало Накануне.RU, Сергей Собянин ранее предложил поправки в избирательное законодательство, согласно которым мэра столицы можно будет выбирать и за ее пределами, а работу участков для голосования продлили до 22.00.