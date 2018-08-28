В Нижнем Тагиле предпринимателя осудили за мошенничество с надгробиями

Сегодня Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор индивидуальному предпринимателю, от мошеннических действий которого пострадали 127 тагильчан, а также жителей Верхней и Нижней Салды, намеревавшихся установить надгробные памятники на могилы своих близких. Бизнесмен присвоил денежные средства людей, при этом свои обязательства не выполнил. Об этом сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В августе 2016 года в органы внутренних дел обратились несколько человек с заявлениями о совершенных в отношении них мошеннических действиях. По словам потерпевших, в офисах камнеобрабатывающей фирмы они заказывали надгробные памятники, полностью или частично оплатив услуги по их изготовлению и установке. Менеджеры компании сначала переносили сроки монтажа, а потом перестали отвечать на телефонные звонки.

Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями провели проверку в отношении руководителя фирмы, 37-летнего индивидуального предпринимателя, по результатам которой следователями ОВД было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК Российской Федерации – мошенничество в особо крупном размере.

Следствием установлено, что владелец компании, работающей на рынке с 2006 года, не исполнил обязательства по договорам, заключенным в период с марта 2015 по июль 2016 года, причинив клиентам ущерб на сумму более трех миллионов рублей.

"Судья Ленинского районного суда Станислав Татаренко признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших. Обвиняемого сотрудники полиции взяли под стражу прямо в зале суда. Он, вероятно, и сам догадывался о возможном исходе процесса, поэтому сразу принес с собой необходимые ему вещи", - отметил полковник Горелых.

Приговор в законную силу пока не вступил.