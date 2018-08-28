Торговое соглашение США и Мексики: Вашингтон начал экономическую экспансию нового типа

Вашингтон и Мехико договорились о пересмотре ключевых условий соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Между сторонами заключено предварительное соглашение, которое потребует также одобрения со стороны третьего участника – Канады.

Достигнутые договорённости высоко оценил президент США Дональд Трамп, называвший ранее такие организации как NAFTA и ВТО "бедствием" и стремился к тому, чтобы заменить многосторонний формат беспошлинной торговли двусторонними договорённостями.

При этом, американский президент заявил, что сейчас "не самое подходящее время" для торговых переговоров с Китаем. Как отмечает South China Morning Post, для Белого Дома решение торговых вопросов в североамериканском регионе является приоритетным даже по сравнению с урегулированием торговой войны с Китаем.

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов рассказал Накануне.RU, что в данном случае важны даже не конкретные положения соглашения, а то, что Трамп изменил политику – распуская Транс-Тихоокеанское партнёрство, признавая невозможность создать Транс-Атлантическое партнёрство, идя на заключение с Мексикой и Канадой, он, таким образом, фактически ликвидировал политику внешнего протекционизма на основе коллективного соглашения.

"Для Соединённых Штатов теперь действует практика соглашений с каждым государством по отдельности. Больше никакой стратегии развития США не предлагают. И это очень важно, потому что в период подписания соглашений с Мексикой и Канадой предполагалось, что этот блок даст основу для экономического роста во всех трёх странах и в дальнейшем к нему присоединятся государства Центральной и, может быть, даже Южной Америки. Предполагалось создать фактически "новый континент", в котором США должны были играть решающую роль, а американские корпорации – будут новым гегемоном. Однако производство могло выноситься за пределы США в границы экономического соглашения", – отметил эксперт.

В результате, как считает Василий Колташов, Соединённые Штаты смогут осуществить экономическую экспансию нового типа – и сохранив рабочие места в США, и обеспечив себе привилегии в Мексике. Таким образом, нынешняя стратегия Трампа соединяет внешний и внутренний протекционизм. Внутренний ставит задачу защитить местное производство, а внешний – обеспечить своим товарам особые позиции. Стратегии же Обамы и Буша были стратегиями чисто внешнего протекционизма.

Mexico News Daily передаёт, что в телефонном разговоре с Трампом мексиканский президент Энрике Пенья Ньето предложил всё же включить Канаду в число участников переговоров. Перед заявлением Трампа несколько вырос курс мексиканского песо, а также укрепились акции мексиканских и канадских компаний. При этом сделку должен ратифицировать Конгресс в течение 90 дней, мексиканская сторона также должна ратифицировать соглашение до того, как в конце ноября истечёт срок полномочий президента Пенья Ньето. Однако когда смогут состояться трёхсторонние встречи, до сих пор неясно.

Как считает Василий Колташов, с подписанием соглашения мексиканцами никаких проблем быть не должно, они пойдут на это просто из-за безвыходности. "Что касается США, то надо заметить, что когда Трамп стал президентом, то была велика угроза импичмента, и что он наступит очень скоро. Но Трамп уже довольно долго занимает президентское кресло. И это неслучайно. Дело в том, что он нашёл компромиссную стратегию – как раз соединение внутреннего протекционизма, с которым он победил на выборах, и внешнего, удовлетворяющего финансовые круги Уолл-Стрит и консервативные партийные элиты, в том числе республиканские. Это касается и России, против которой Трамп безропотно подписывал все санкции. Здесь он шёл на компромисс с правящим классом и не пытался опереться на пролетариат", – считает эксперт.

Ситуация с Канадой выглядит сложнее, так как она представляет собой конкурента Соединённым Штатам – это "вторые США, только более социально ориентированные". У Канады есть собственная промышленность, которая Трампу не нужна, у Канады достаточно развитое внутреннее потребление, есть у неё и внешнеторговые связи, а Мексика зависима от американского рынка и поэтому быстрее идёт на соглашения.