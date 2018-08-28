В Перми не получится за пять лет перевести всех школьников на учебу в одну смену

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании в рамках часа депутата заслушали доклад заместителя главы администрации Перми Людмилы Гаджиевой о готовности образовательных организаций к новому учебному году, передает корреспондент Накануне.RU.

После доклада депутаты получили возможность задать вопросы Людмиле Гаджиевой. Председатель пермской гордумы Юрий Уткин спросил, когда школы Перми смогут перейти на обучение в одну смену. Замглавы ответила, что в ближайшие пять лет городские власти будут стремиться к полному переводу школ на односменный режим работы, однако 100% показателей к 2023 г. достигнуть не удастся из-за переполненности некоторых школ. В Перми число таких школ составляет 20-25% от общего числа учебных заведений.

Отметим, что президент России Владимир Путин поставил задачу перевести школы на режим работы в одну смену к 2025 году. Таким образом, у властей Перми останется еще два года на выполнение указа президента.