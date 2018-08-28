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Путин не смог озвучить позицию по пенсионной "реформе"

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28.08.2018 11:29 Мск (13:29 Екб)
политика | Сибирский ФО | В России
"Эта тема крайне важна и чувствительна": Путин пообещал озвучить свою позицию по пенсионной "реформе" в среду
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Владимир Путин, иннопром (2017) | Фото: Накануне.RU

Президент России Владимир Путин пообещал, что детально сформулирует свою позицию по пенсионной "реформе" и озвучит ее в среду. Об этом он заявил на сегодняшнем совещании по социально-экономическим вопросам в Омске.
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Напомним, ранее сообщалось, что президент скоро может объявить о смягчении пенсионной "реформы".

"Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", - цитирует Путина РИА Новости.

По словам главы государства, "острые дискуссии в обществе" вокруг предлагаемых Правительством изменений в пенсионном законодательстве были ожидаемы.

"Для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, - эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде", - отметил Путин.

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что пенсионная "реформа" и повышение НДС - это результат санкций против личного имущества российской элиты.



Развитие сюжета: Ранее 28.08.2018 13:05 Мск
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13:29 Екб

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"Эта тема крайне важна и чувствительна": Путин пообещал озвучить свою позицию по пенсионной "реформе" в среду
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