"Эта тема крайне важна и чувствительна": Путин пообещал озвучить свою позицию по пенсионной "реформе" в среду

Президент России Владимир Путин пообещал, что детально сформулирует свою позицию по пенсионной "реформе" и озвучит ее в среду. Об этом он заявил на сегодняшнем совещании по социально-экономическим вопросам в Омске.

Напомним, ранее сообщалось, что президент скоро может объявить о смягчении пенсионной "реформы".

"Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", - цитирует Путина РИА Новости.

По словам главы государства, "острые дискуссии в обществе" вокруг предлагаемых Правительством изменений в пенсионном законодательстве были ожидаемы.

"Для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста, а это предусмотрено в предлагаемой правительством реформе, - эта тема крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде", - отметил Путин.

Напомним, опрошенные Накануне.RU эксперты считают, что пенсионная "реформа" и повышение НДС - это результат санкций против личного имущества российской элиты.