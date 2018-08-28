"Газпромнефть-Хантос" добыл 150-миллионную тонну нефти

Накопленная добыча "Газпромнефть-Хантоса" (дочернее предприятие "Газпром нефти") достигла 150 млн т нефти. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, преодолеть этот важный рубеж позволили эффективная работа со зрелыми активами, приобретение лицензионных участков и открытие новых месторождений.

Проекты в области цифровизации, реализуемые предприятием, способствуют росту экономической эффективности и повышению безопасности работ. "Однако никакие технологические инновации не позволили бы нам добиться высоких результатов без профессионалов, из которых состоит команда предприятия, – подчеркивает генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Алексей Кан. – В каждой капле добытой нефти есть вклад каждого нашего сотрудника".

Сегодня предприятие эксплуатирует восемь месторождений в Югре и Тюменской области, ежесуточная добыча превышает 40 тыс. т нефтяного эквивалента. На этих месторождениях построено свыше пяти тысяч скважин, 10% из них – высокотехнологичные горизонтальные скважины с применением многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП). Эта технология позволяет вовлекать в разработку трудноизвлекаемые запасы нефти. Наибольшее количество таких скважин (450) приходится на Южно-Приобское месторождение, которое обеспечивает около 90% от всей добычи предприятия.

"Газпромнефть-Хантос" создан в 2005 г. и является одним из основных добывающих активов "Газпром нефти". В задачи предприятия входят геологоразведка и эксплуатация месторождений, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области: Южная лицензионная территория Приобского месторождения, северо-восточная часть Пальяновской площади Красноленинского месторождения, Южное, Орехово-Ермаковское, Зимнее, Южно-Киняминское, Малоюганское, месторождение им. А. Жагрина.