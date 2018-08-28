Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Яндекса"

Роскомнадзор пригрозил "Яндексу" блокировкой из-за ссылок на пиратские сайты.

Ресурс может быть заблокирован, если к вечеру 30 августа не удалит ссылки, заявил "Интерфаксу" замглавы ведомства Вадим Субботин.

На прошлой неделе "Газпром-медиа" и "Национальная медиагруппа" (РЕН ТВ, "Пятый канал"), а также "Первый канал" убрали с главной страницы "Яндекса" свои онлайн-трансляции, потребовав от поисковика удалить пиратские версии записей из поисковой выдачи.

В самом Яндексе заявляют, что ни в одном официальном письме от телеканалов не шла речь о пиратстве.

24 августа Мосгорсуд обязал "Яндекс" убрать из списка выдачи в своем поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих "Газпром-медиа".

После этого Роскомнадзор направил в компанию уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту через сервис "Яндекс.Видео".