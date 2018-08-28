На Среднем Урале директор МУПа получил срок за присвоение денег предприятия

На Среднем Урале вынесен приговор директору местного муниципального унитарного предприятия. Его признали виновным в присвоении с использованием служебного положения и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в 2012 году директор МУП "Горкомхоз" (Красноуфимск) заключал договоры предприятия от имени третьих лиц и указывал недостоверные сведения о якобы повышенном тарифе фактически вывозимых отходов. Как показало расследование, таким способом он похитил денежные средства МУПа на общую сумму около 200 тыс. руб.: они перечислялись на счет третьего лица, который, в свою очередь, передавал деньги уже непосредственно директору.

На время следствия суд отстранил руководителя от должности. Как отметили в СКР, чиновник свою вину так и не признал, но следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу. Было допрошено порядка 40 свидетелей, проведены обыски по месту работы как самого директора, так и третьего лица (коммерсанта), с которым заключались договоры.

Суд вынес свой приговор: нечистый на руку начальник получил два года лишения свободы. Отбывать срок ему придется в исправительной колонии общего режима.