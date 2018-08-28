В немецком городе Хемниц начались антимигрантские протесты

В Хемнице (Германия, Саксония) шесть человек получили легкие ранения во время акции протеста.

Активисты кидали друг в друга петарды, заявили в полиции.

Всего протестовали порядка трех тысяч человек, в том числе около двух тысяч националистов, передает РИА Новости.

Акции начались после того, как в ночь на воскресенье в Хемнице произошла драка с участием мигрантов, в которой погиб 35-летний немец. Подозреваемыми по делу 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

Проблема мигрантов волнует Европу уже не первый год. В июне премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе неформального саммита Евросоюза предложил несколько мер по борьбе с "серьезным вызовом" для Европы - миграционным кризисом.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что места проживания мигрантов в Европе должны определяться общими правилами, а не самими прибывающими мигрантами.