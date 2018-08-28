Путин проведет в Омске совещание с участием членов правительства по социально-экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Омск в рамках своей поездки в Сибирский федеральный округ, передает ТАСС.

Как ранее сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, глава государства проведёт здесь совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства.

Кроме того, Путин ознакомится с ходом реконструкции района исторической застройки Омска в сопровождении врио губернатора области Александра Буркова.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Кемеровскую область, а также Новосибирскую область.