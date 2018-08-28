Бывшему вице-губернатору Новгородской области хотят добавить срок

Бывший вице-губернатор Новгородской области Арнольд Шалмуев, ранее осужденный за хищение, стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Он подозревается в даче взятки, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2012 году Шалмуев передал экс-сенатору от Новгородской области Дмитрию Кривицкому 17 миллионов рублей. За эту сумму экс-чиновник ожидал получить полномочия в сфере дорожного строительства Новгородской области.

Напомним, в 2016 году Шалмуев был приговорен к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств, которые должны были пойти на ремонт и содержание дорог Новгородской области.

В 2013 году у экс-замглавы региона прошел обыск. По данным следствия, Шалмуев с двумя руководителями госкомпаний договорились подзаработать на госконтрактах по ремонту дорог. Нечистые на руку чиновники собирались "откатить" не менее 50 млн рублей. Однако махинацию удалось раскрыть, а один из участников раскаялся и сдал коллег правоохранителям. Отметим, что после обыска Шалмуев был госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к ИВЛ.