Перед сотрудниками машиностроительного предприятия "Юрмаш" погашены долги по зарплате на сумму свыше 70 млн рублей

Перед работниками машиностроительного предприятия ООО "Юрмаш" погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 70 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роструда.

"В результате принятых гострудинспекцией мер перед 2 тыс. 467 работниками одного из крупнейших на Кузбассе машиностроительных предприятий ООО "Юрмаш" погашена задолженность по заработной плате на сумму 70,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По состоянию на начало августа долг погашен в полном объеме. В отношении "Юрмаша" составлен протокол об административном правонарушении, к административной ответственности могут привлечь и руководителя предприятия.