В Красноярском крае двое маленьких детей задохнулись насмерть в старом холодильнике

В Красноярском крае двое маленьких детей насмерть задохнулись в старом холодильнике. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, днем 27 августа 3-летний мальчик находился гостях у своей тети и играл во дворе частного домовладения со своим 4-летним двоюродным братом. В какой-то момент они залезли в неработающий холодильник "Мир", стоящий в хозпостройке, и захлопнули дверь. Так как замок не имел конструктивной возможности открытия изнутри, дети не смогли выбраться наружу и задохнулись.

Вечером женщина стала искать сына и племянника, но после безрезультатных поисков вызвала полицию. Участковый при осмотре двора сразу же обратил внимание на холодильник, в котором и обнаружил тела мальчиков.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум малолетним). Сейчас следователи СКР устанавливают все обстоятельства и причастных к гибели детей.