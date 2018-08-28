На трассе Курган - Тюмень столкнулись микроавтобус и две легковушки, погибли трое

В смертельной аварии на трассе Курган – Тюмень погибли три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления ГИБДД.

В 14.00 27 августа в Исетском районе столкнулись "Шкода Октавия", "Лада Калина" и микроавтобус "Мерседес". По предварительным данным, 30-летний водитель "Шкоды", совершая обгон, допустил столкновение с автобусом, а затем – с "Ладой Калиной", ехавшей во встречном направлении.

Погибли 72-летний водитель, 59-летняя и 27-летний пассажиры "Калины". У 18-летней пассажирки отечественной машины – перелом руки. Водитель "Шкоды" получил перелом бедра, травмы живота и груди. У 16-летней и 13-летнего пассажиров иностранной легковушки – травмы головы.