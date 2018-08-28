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от издателя  |  комментариев: 1


Александр Разуваев: Два неутешительных вывода и один печальный итог для монетарных властей При цене нефти примерно в $70 и курсе 66-67 руб. за доллар до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров. И это значит, что острой необходимости повышать пенсионный возраст сейчас нет.
27.08.2018
экспертное мнение ;
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Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой: 18 человек задержаны
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Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ptzgovorit.ru

В Москве задержали 18 человек, устроивших дорожный конфликт со стрельбой в районе Бирюлево Западное.
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Инцидент произошел на улице Булатниковская, возле дома 18. По данным ТАСС, несколько участников получили серьезные травмы, они госпитализированы.

Уголовное дело пока не возбуждено, полиция ведет проверку.

В мае на КАД в Петербурге произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие. Дорогу не поделили водители "БМВ", "Шкоды Октавия" и "Митсубиси Лансер".

Участников конфликта забрали в отдел полиции, на них были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

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28.08.2018 09:54 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:54 Екб

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Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой: 18 человек задержаны
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