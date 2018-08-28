Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой: 18 человек задержаны

В Москве задержали 18 человек, устроивших дорожный конфликт со стрельбой в районе Бирюлево Западное.

Инцидент произошел на улице Булатниковская, возле дома 18. По данным ТАСС, несколько участников получили серьезные травмы, они госпитализированы.

Уголовное дело пока не возбуждено, полиция ведет проверку.

В мае на КАД в Петербурге произошел дорожный конфликт, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие. Дорогу не поделили водители "БМВ", "Шкоды Октавия" и "Митсубиси Лансер".

Участников конфликта забрали в отдел полиции, на них были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.