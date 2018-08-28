Бывшую сотрудницу уральской турфирмы отправили в колонию за мошенничество с деньгами клиентов

На Среднем Урале вынесли приговор бывшей сотруднице местной турфирмы. Ее признали виновной в мошенничестве с деньгами клиентов.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 4 августа прошлого года следственным отделом ОМВД России по Первоуральску было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ходе расследования было установлено, что в период с 1 февраля по 28 июня 2017 года сотрудница одного из местных туристических агентств, владельцем которой по документам является ее супруг, используя свое служебное положение брала у клиентов деньги за турпутевки и не возвращала их. У людей в результате таких действий рушились планы, срывались отпуска. Количество потерпевших составило более 40 человек.

"В связи с тем, что подозреваемая скрылась от органов предварительного следствия, сыщики подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Первоуральска объявили ее в федеральный розыск. Задержана она была полицией в апреле 2018 года на территории Краснодара. Приговор огласила судья уголовной коллегии Первоуральского суда Екатерина Елисеева. Обвиняемая в ходе судебного разбирательства признала свою вину и пообещала потерпевшим полностью компенсировать причиненный материальный ущерб", - отметил полковник Горелых.

Суд приговорил мошенницу к двум годам и восьми месяцам колонии-поселения. Также ей придется выплатить своим обманутым клиентам три млн руб.