Глава Перми просит прикамских депутатов разрешить дорожникам "шуметь ночью"

Глава Перми Дмитрий Самойлов предложил отменить штрафы за проведение дорожных работ в ночное время, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения в региональный закон "Об административных правонарушениях" мэр краевой столицы внес на рассмотрение в заксобрание Пермского края. Сейчас, согласно закону, ночных нарушителей тишины ждут штрафы. Для граждан сумма штрафов составляет 2-3 тыс. руб., для должностных лиц - от 20 - 30 тыс. руб. и для юридических - от 30 до 50 тыс. руб.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "Работы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог по объективным причинам, в том числе для того, чтобы не ограничивать или не закрывать дорожное движение на улицах днем, целесообразно проводить в ночное время".

Принятие законопроекта позволит подрядным организациям проводить дорожные работы в ночное время, не нарушая закон. В тексте документа подчеркивается, что организация и проведение дорожных работ необходимы для жизнеобеспечения региона.