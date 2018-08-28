Газовый "король госзаказа" интересуется продукцией челябинских предприятий

Председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон посетил Челябинский трубопрокатный завод. В сопровождении губернатора Бориса Дубровского и главы совета директоров группы ЧТПЗ Андрея Комарова он осмотрел цех "Высота-239" и предприятие "Этерно", передает корреспондент Накануне.RU.

Михельсон не исключил новые заказы у ЧТПЗ.

"У нас довольно специфическая номенклатура на нашей будущей линии сжижения, возможно, с размещением наших заказов на этом прекрасном производстве", - отметил председатель правления "Новатэка".

ЧТПЗ готов поставлять "Новатэку" трубы, соединительные детали и запорную арматуру. За период с 2017 по первое полугодие 2018 г. в адрес компании было отгружено более 37 тыс. т труб и 2,5 тыс. т соединительных деталей. Ранее завод поставлял "Новатэку" трубы для проекта "Ямал СПГ", для этого предприятие освоило выпуск одношовных электросварных труб нестандартного размера.

После Михельсон в сопровождении губернатора отправился на Челябинский завод металлоконструкций и в индустриальный парк Станкомаш, где пройдет форум "Вовлечение российской промышленности в СПГ-проекты "Новатэка".

Напомним, что "Новатэк" является крупнейшей частной газовой компанией России, а Леонид Михельсон в последние годы традиционно попадает в рейтинги "королей госзаказа".