Российские студенты без службы в армии смогут получить звание

Студенты российских вузов смогут получить военную специальность, не проходя срочную службу в армии, пишут "Известия".

Как сообщили в Минобороны, учащиеся институтов без военных кафедр смогут поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах.

Первый УВЦ уже начал работу в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета. Позже данную систему планируется внедрить по всей России.

Студенты должны будут посещать центры один раз в неделю, а по окончании обучения в УВЦ им выдадут гражданские дипломы и военный билет с указанием звания и военно-учетной специальности.

Все выпускники УВЦ смогут подписать контракт на дальнейшее прохождение военной службы по контракту.

Напомним, в России военные кафедры в вузах заменят военные учебные центры. Закон вступит в силу в феврале следующего года.

В некоторых вузах действуют программы подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту – в учебных военных центрах и программы военной подготовки офицеров запаса, программы военной подготовки сержантов, старшин запаса и программы военной подготовки солдат, матросов запаса – на военных кафедрах. Принятый закон эту систему должен унифицировать.