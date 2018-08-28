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Черчесов о невызове Смолова в сборную России: "В последнее время вокруг него слишком много шума"
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Станислав Черчесов, Федор Смолов (2018) | Фото: rfs.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал состав команды на ближайшие матчи. Он объяснил, почему не вызвал некоторых основных игроков, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, в понедельник тренерский штаб российской команды определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчу Лиги Наций УЕФА с Турцией и контрольной встрече с Чехией. В состав не вошел целый ряд футболистов, принимавших участие в чемпионате мира, который проходил минувшим летом в России. В частности, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, "железнодорожники" братья Алексей и Антон Миранчуки и новичок "Локомотива" нападающий Федор Смолов оказались вне заявки. Всего в списке значится 25 футболистов.

Станислав Черчесов объяснил, почему было решено не привлекать Смолова. По его словам, Федор пока только начинает находить себя в новой команде.

Станислав Черчесов главный тренер сборной России по футболу(2017)|Фото: rfs.ru

"Решили его не вызывать. Вчера был на матче, он забил великолепный гол. Мы пока не будем трогать футболиста, который сменил клуб, пускай себя проявляет. Пусть он закрепится там, тогда и нам будет полезен. В последнее время вокруг него слишком много шума. Похожая ситуация была с Дзюбой, когда мы его не вызывали после перехода в "Арсенал", - цитирует тренера официальный сайт Российского футбольного союза.

Также Черчесов дал комментарий по невызову Акинфеева, который был капитаном команды на ЧМ-2018.

"Мы созванивались с Игорем неделю назад, у него плановый медосмотр в Германии. Ему надо колено посмотреть. Потому что и во время чемпионата мира оно его беспокоило. Пока это единственная причина", - отметил он.

Напомним, матч с Турцией пройдет 7 сентября в Трабзоне, а с Чехией - 10 сентября в Ростове-на-Дону.

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28.08.2018 09:24 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:24 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.08.2018 14:20 Мск
Объявлен состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией. Акинфеев и Смолов - вне заявки








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Черчесов о невызове Смолова в сборную России: "В последнее время вокруг него слишком много шума"
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