Черчесов о невызове Смолова в сборную России: "В последнее время вокруг него слишком много шума"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал состав команды на ближайшие матчи. Он объяснил, почему не вызвал некоторых основных игроков, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в понедельник тренерский штаб российской команды определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчу Лиги Наций УЕФА с Турцией и контрольной встрече с Чехией. В состав не вошел целый ряд футболистов, принимавших участие в чемпионате мира, который проходил минувшим летом в России. В частности, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, "железнодорожники" братья Алексей и Антон Миранчуки и новичок "Локомотива" нападающий Федор Смолов оказались вне заявки. Всего в списке значится 25 футболистов.

Станислав Черчесов объяснил, почему было решено не привлекать Смолова. По его словам, Федор пока только начинает находить себя в новой команде.

"Решили его не вызывать. Вчера был на матче, он забил великолепный гол. Мы пока не будем трогать футболиста, который сменил клуб, пускай себя проявляет. Пусть он закрепится там, тогда и нам будет полезен. В последнее время вокруг него слишком много шума. Похожая ситуация была с Дзюбой, когда мы его не вызывали после перехода в "Арсенал", - цитирует тренера официальный сайт Российского футбольного союза.

Также Черчесов дал комментарий по невызову Акинфеева, который был капитаном команды на ЧМ-2018.

"Мы созванивались с Игорем неделю назад, у него плановый медосмотр в Германии. Ему надо колено посмотреть. Потому что и во время чемпионата мира оно его беспокоило. Пока это единственная причина", - отметил он.

Напомним, матч с Турцией пройдет 7 сентября в Трабзоне, а с Чехией - 10 сентября в Ростове-на-Дону.