Куйвашев и Носов призовут власти Коми создать третью и последнюю "Маску Скорби"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках рабочей поездки в Магаданскую область посетил скульптурную композицию "Маска скорби" Эрнста Неизвестного, об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Монумент, к которому Куйвашев вместе с врио губернатора Магаданской области Сергеем Носовым возложили цветы, был открыт на Колыме в 1996 году. Памятник расположен на сопке Крутой, где в сталинские времена находилась "Транзитка" – перевалочный пункт, с которого заключённых отправляли по колымским лагерям.

Автор монумента, скульптор Эрнст Неизвестный изначально предполагал образование "Треугольника скорби" из "Масок Скорби", размещенных в трех городах России: Екатеринбурге, Воркуте и Магадане. В 2017 году уральцы исполнили пожелание мастера и на территории мемориального комплекса в память о жертвах политических репрессий 1930-1950-х годов был установлен монумент "Маска Скорби. Европа – Азия". При закладке памятного камня в основание была помещена земля из Магадана и Воркуты.

Главы Свердловской и Магаданской области сегодня приняли решение обратиться к руководству республики Коми и Воркуты с просьбой о воплощении замысла Эрнста Неизвестного и строительстве третьей, последней "Маски Скорби".