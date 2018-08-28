Свердловский министр, оправданный по делу о растрате средств "Водоканала", взыскал с Минфина больше 3 млн

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требование министра инвестиций и развития Свердловской области Александра Ковальчика, которого ранее обвиняли в растрате средств МУП "Водоканал" в Екатеринбурге. Он требовал в суде возместить ему средства как реабилитированному лицу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, Министерство финансов РФ должно будет выплатить Ковальчику более 3 млн руб., если решение не будет обжаловано.

"Взыскать с Министерства финансов РФ за счет казны Российской Федерации в пользу Ковальчика Александра Анатольевича 2 млн в счет возмещения оказания юридических услуг и 1 млн 190 тыс. 204 рубля 56 копеек в счет возмещения заработной платы", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, в 2015 году Ленинский райсуд вынес оправдательный приговор Александру Ковальчику ввиду "отсутствия состава преступления". Ковальчика обвиняли по статьям "Злоупотребление полномочиями" и "Растрата". Ущерб от действий гендиректора МУП "Водоканал" оценивали в 21 млн руб. В ходе судебного процесса гособвинение запросило для Ковальчика условное наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере 200 тыс.руб.

В январе 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о назначении Ковальчика региональным министром инвестиций и развития.