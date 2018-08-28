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экспертное мнение ;
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Новости
28.08.2018 09:11 Мск (11:11 Екб)
культура | Пермский край
В Прикамье обновят музей с уникальными артефактами и воздвигнут ледовую арену
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Дворец Культуры, Гремячинск (2018) | Фото: Правительство Пермского края

В Прикамье будет обновлен музей с уникальными артефактами, посвященный угольной промышленности и шахтерам, об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников во время своего рабочего визита в города Кизеловского угольного бассейна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона

Глава региона осмотрел объекты социальной инфраструктуры и посмотрел, как выполнены прошлогодние поручения. По словам губернатора, работа идет. Максим Решетников ознакомился с ходом реконструкции Дома культуры в Гремячинске.

"Работы здесь близятся к завершению, но теперь нам нужно наполнить Дом культуры новыми активностями, усилить музейные экспозиции, организовывать новые выставки", - отметил губернатор.

После ремонта ДК станет более комфортным и безопасным для жителей. Здесь установили новые окна. Сейчас ведется обновление внутренней отделки, ремонт фасада и кровли. В скором времени будут заменены коммунальные сети. Отметим, что по словам директора ДК Татьяны Лихановой, на базе дворца занимается 19 коллективов - это более 450 человек.

Дворец Культуры, Гремячинск(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Капитальный ремонт был проведен и на стадионе "Шахтер". Сейчас здесь появились разнообразные зоны для занятий спортом. На футбольном поле заменили покрытие, установили новые ворота, положены четырехполосные беговые дорожки на 100 и 400 метров. Построены волейбольные и баскетбольная площадки, возведен теннисный корт, оборудована воркаут-площадка на которой установлены 17 тренажеров. По поручению губернатора, здесь дополнительно установят освещение.

"Футбольное поле стало больше, появилось новое покрытие и ворота. В целом на стадионе стало больше места и разных площадок. Бегать теперь гораздо удобнее – заменили покрытие, оно более мягкое и без стыков, о которые мы постоянно запинались раньше", - отметил воспитанник спортивной секции стадиона Михаил Федяев.

Еще одним объектом, который посетил губернатор, стала Ледовая арена, строительство которой началось в прошлом году по инициативе местных хоккеистов. Арена сможет принимать соревнования краевого уровня. Свободно кататься здесь смогут 150 человек. На занятиях - порядка 50 хоккеистов.

"Мы уверены, что площадка будет востребованной. Уже сейчас один тренер ведет занятия для 50 детей, после выхода второго – сможем заниматься с большим числом маленьких хоккеистов", отметил директор спортивно-досугового комплекса Петр Ругалев.

Ледовую арену возводят при поддержке фонда Тимченко, краевых и муниципальных властей.

Также губернатор осмотрел расположенные рядом с Ледовой ареной Парк Гагарина и Аллею Химиков. Здесь в скором времени должен появиться экстрим-парк.

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28.08.2018 09:11 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
11:11 Екб

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В Прикамье обновят музей с уникальными артефактами и воздвигнут ледовую арену
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