Свердловская ГИБДД применила табельное оружие для остановки пьяного лихача

Сотрудникам отдела полиции №29 поселка Белоярский Свердловской области пришлось применить табельное оружие для остановки пытавшегося скрыться водителя "ВАЗ-2114". Он управлял транспортным средством в состоянии опьянения, допустив семь нарушений правил дорожного движения. Инспекторы ДПС, чтобы предотвратит беду, сделали два предупредительных и семь прицельных выстрелов из ПМ по колесам его машины. Только таким образом удалось охладить пыл лихача. В результате погони и стрельбы, к счастью, ни сам нарушитель, ни иные участники дорожного движения не пострадали, лишь "ВАЗ-2114" получил механические повреждения. Об этой истории сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, дежурный наряд ГИБДД обнаружил подозрительное транспортное средство около двух часов ночи в районе 57 км федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень. Экипаж ГИБДД при помощи светящегося жезла и свистка потребовал остановиться у мчавшегося на большой скорости шофера "четырнадцатой", однако водитель проигнорировал законное требование и предпринял попытку скрыться. Началась классическая погоня. Ночной гонщик создавал при этом реальные опасные ситуации как для себя, так и для иных автолюбителей. Для предотвращения наступления тяжких последствий от ДТП органы внутренних дел имеют право в соответствии со статьей 23 Закона "О полиции" применить табельное оружие. Что и было сделано.

Водителя "ВАЗа" доставили в дежурную часть, где была установлена его личность. Им оказался неработающий житель города Богданович 1992 года рождения. В отношении него составили административные материалы по статье 12.6 КоАП РФ - "Нарушение правил применения ремней безопасности", 12.37 КоАП РФ - "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", 12.1 КоАП РФ - "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим технического осмотра", 12.12 КоАП РФ - "Проезд на запрещающий жест регулировщика", 12.25 КоАП РФ - "Невыполнение требования об остановке транспортного средства", 12.15 КоАП РФ - "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", 12.8 КоАП РФ - "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".