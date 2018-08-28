В Верхней Пышме начали устанавливать копию советского памятника "Рабочий и колхозница"

В Верхней Пышме начали установку копии легендарного советского памятника Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", чей оригинал находится в Москве у ВДНХ. Ее возведут рядом с новым Музеем автомобильной техники УГМК, об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель литейной мастерской Иван Дубровин, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Верхнепышминский памятник будет меньше оригинала примерно в 2,5 раза, но даже при этом высота монумента составит 9 метров. Еще 10 метров предусмотрено на постамент.

Официальной даты открытия памятника пока не нет.