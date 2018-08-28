Скотленд-Ярд привлек к "делу Скрипалей" офицеров с "уникальным навыком"

Скотленд-Ярд привлек двух офицеров со специальными навыками по распознаванию лиц для работы над расследованием "дела Скрипалей".
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Как сообщает Sky News, детективы обладают уникальным навыком отслеживания лиц на видео.
Ранее газета The Sun со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде сообщала, что британская полиция нашла двух виновных в отравлении Скрипалей. Подозреваемые якобы покинули Великобританию в течение суток после совершения покушения и сейчас находятся в России.
Также сообщалось, что Великобритания подозревает в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль бывших или нынешних сотрудников ГРУ.