Скотленд-Ярд привлек к "делу Скрипалей" офицеров с "уникальным навыком"

Скотленд-Ярд привлек двух офицеров со специальными навыками по распознаванию лиц для работы над расследованием "дела Скрипалей".

Как сообщает Sky News, детективы обладают уникальным навыком отслеживания лиц на видео.

Ранее газета The Sun со ссылкой на источник в Скотланд-Ярде сообщала, что британская полиция нашла двух виновных в отравлении Скрипалей. Подозреваемые якобы покинули Великобританию в течение суток после совершения покушения и сейчас находятся в России.

Также сообщалось, что Великобритания подозревает в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль бывших или нынешних сотрудников ГРУ.