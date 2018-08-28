На Среднем Урале главврача больницы наказали за долгое прибытие "скорой"

На Среднем Урале главный врач Ачитской районной больницы оштрафован за долгое прибытие бригады "скорой помощи" к пациенту.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что с момента вызова "скорой" жительницей района и до момента прибытия бригады врачей прошло более 20 минут, что является нарушением закона. Прокуратура внесла представление в адрес главного врача, чтобы тот принял меры и не допускал подобного впредь.

Кроме того, в отношении главврача Ачитской районной больницы было возбуждено дело об административном правонарушении. По решению суда он заплатит штраф в 15 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Камчатке женщине дважды отказали в госпитализации и она умерла. Теперь врачей проверит Следственный комитет.