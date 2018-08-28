В Екатеринбурге владельца заставили снести свое кафе ради строительства храма

В Чкаловском районе Екатеринбурга судебные приставы заставили владельца кафе снести свое здание и торговый павильон на улице 8 марта, чтобы освободить земельный участок для строительства храма. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФССП, ранее в суд обратилась религиозная организация православный приход храма Воскресения Христова Екатеринбургской епархии РПЦ.

Так, по решению суда, владелец кафе должен был за свой счет устранить препятствия для строительства, то есть демонтировать торговый павильон и здание кафе. Должник был трижды оштрафован за неисполнение решения суда, тогда к делу подключились судебные приставы.

Кроме того, за неудовлетворение требований исполнительного документа в добровольном порядке в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей.