В Пентагоне назвали пропагандой заявления Минобороны РФ о наращивании сил у Сирии

В Пентагоне отрицают сообщения Министерства обороны России о том, что США наращивают число носителей крылатых ракет в Ближневосточном регионе для подготовки к удару по Сирии.

Представитель Пентагона Эрик Пэхон назвал заявления российских военных "пропагандой", передает RT.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Сирии готовится провокация в виде химической атаки. По озвученным им данным, "химоружие" якобы будет использовано сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб.

Для инсценировки "химической атаки" в город Джиср Эш-Шугур уже доставлены восемь емкостей с хлором.

При этом США сообщили о планах нанести новый "более мощный" удар по Сирии из-за якобы готовности властей использовать химоружие при освобождении территорий, контролируемых террористами.