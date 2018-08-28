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Огонь Универсиады по Екатеринбургу пронесут Шипулин и Белявский
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Антон Шипулин (2017) | Фото: biathlonrus.com

В Красноярске в 2019 году пройдет Всемирная зимняя Универсиада. Екатеринбург также приобщится к этому мероприятию и будет принимать участие в эстафете огня, которая состоится в уральской столице накануне официального дня рождения города – 17 ноября. Об этом сообщил замглавы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин в эфире программы "Открытая студия".
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Он назвал участие города в этом мероприятии "первой пробной палочкой" на пути к Универсиаде-2023, которая может пройти в Екатеринбурге.

"Это будет не самая длинная по маршруту эстафета, всего около 40 спортсменов, общественных деятелей. Это тоже приобщение нашего города к празднику, я воспринимаю это как шаг к реализации задумки к реализации проекта, который может называться универсиада в Екатеринбурге в 2023 году", - заявил Сергей Тушин.

По его словам, огонь пронесут известные спортсмены, среди которых биатлонист Антон Шипулин, олимпийский призер по спортивной гимнастике Давид Белявский и еще один российский биатлонист Сергей Чепиков. Маршрут будет проложен по улице Ленина от главного корпуса УрФУ и до площади 1905 года.

Напомним, что власти Екатеринбурга уже подали заявку на проведение летней Универсиады в 2023 году, сейчас нужно дождаться решения Международной федерации университетского спорта (FISU) о проведении студенческих игр.

"2023 год – это год 300-летия Екатеринбурга. Для проведения такого масштабного мероприятия необходимо будет построить ряд целый объектов, а том числе, это дворец водных видов спорта, потому что это одна из обязательных программ. Это стало бы отличным подарком, и с точки зрения строительства новых объектов, и с точки зрения праздничной атмосферы", - считает Тушин.

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28.08.2018 08:10 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:10 Екб

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Огонь Универсиады по Екатеринбургу пронесут Шипулин и Белявский
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