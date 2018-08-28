Из-за смерти экс-главы Югорска отменят мероприятия в честь дня города

Прощание с бывшим главой Югорска Раисом Салаховым, который скоропостижно умер 26 августа в московской клинике, пройдет 29 августа. Его похоронят на городском кладбище, передает корреспондент Накануне.RU.

Прощание с Салаховым пройдет с 12.00 до 14.00 29 августа в МАУ "Центр культуры Югра-Презент". Позже его похоронят на городском кладбище, сообщил в своем Facebook начальник управления внутренней политики и общественных связей мэрии Югорска Алексей Шибанов.

Он уточнил, что запланированное на 1 сентября празднование дня города не отменят, но проведут по иному сценарию. Решено отказаться от "Югорского карнавала" и ряда иных развлекательных мероприятий.

Напомним, Салахов ушел в отставку с 8 июня. Он руководил Югорском 18 лет.