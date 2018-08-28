Путин выступил на "Технопроме" в Новосибирске и проведет совещание в Омске

Президент России Владимир Путин прибыл в Новосибирск.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, глава государства уже выступил на пленарном заседании международного форума "Технопром-2018", а также осмотрел ряд стендов на выставке технологического развития. Кроме этого, Путин оценит качество подготовки учебных заведений региона к 1 сентября. Итоги рабочей поездки будут подведены на встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

А во второй половине дня президент отправится в Омскую область, где проведет совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов Правительства. Также он ознакомится с ходом реконструкции района исторической застройки Омска в сопровождении врио губернатора Александра Буркова.

Напомним, в понедельник Владимир Путин находился с рабочим визитом в Кемеровской области. А в выходные президент отдыхал на природе в Туве.