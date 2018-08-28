От пермского "Амкара" требуют платы по счетам: с футбольного клуба взыскивают долги

В Арбитражный суд Пермского края поступают заявления о взыскании задолженности с футбольного клуба "Амкар", передает корреспондент Накануне.RU.

С иском в суд о взыскании 489 тыс. 225 руб. с "Амкара" обратилась компания "Т Плюс". Дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Также суд удовлетворил иски компаний "Нью Стар" и "Сити Стар" о взыскании с футбольного клуба 126 тыс. руб. и 125 тыс. руб. соответственно. Обе компании входят в группу компаний Star и управляют отелями New Star по ул. Газеты Звезда, 38Б и City Star на ул. Монастырской, 14а.

Отметим, что сейчас клуб находится в стадии ликвидации. Из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня лишился лицензии РФС на следующий сезон. Однако Арбитражный суд Пермского края запретил налоговой службе вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации футбольный клуб "Амкар", до тех пор, пока организация не расплатится с долгами.

Ограничения введены в виде обеспечительных мер по иску организации "Цербер-Пермь" к спортивному клубу. Компания пытается взыскать с "Амкара" 838 тыс. руб. Рассмотрение дела по существу состоится 29 августа.

Напомним, клуб заявил о планах подать иск о самобанкротстве. Задолженность организации составляет 540 млн руб.