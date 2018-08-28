МРСК Урала отремонтировала подстанцию, питающую Уралмаш

Специалисты Екатеринбургской электросетевой компании завершили комплексный ремонт подстанции 110/35/6 кВ "Литейная", питающей электричеством центральную часть микрорайона Уралмаш, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МРСК Урала.

Плановый ремонт оборудования энергообъекта вошёл в ремонтную программу ЕЭСК 2018 года с целью повышения качества и надежности электроснабжения бытовых потребителей к северу от проспекта Машиностроителей и промышленных площадок к югу от него.

Энергетики провели ремонт силового оборудования энергообъекта с заменой опорно-стержневой изоляции, капитальный ремонт разъединителей, техобслуживание систем релейной защиты и автоматики, а также испытания и измерения оборудования подстанции с помощью выездной электротехнической лаборатории ЕЭСК.

Напомним, полный объем ремонтной кампании ЕЭСК в 2018 году включает 50 энергообъектов, в т.ч. комплексный ремонт 9 подстанций и 143 км ЛЭП. Сумма затрат на проведение работ составит 203 млн рублей.