Опубликовано видео отдыха Путина на Енисее в Туве

В Сети появилось видео отдыха Владимира Путина в Туве. Кроме того, на сайте Кремля опубликованы фотографии.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по пути в Кемерово Путин решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье на Енисее. Как выразился прессек, президент "походил по горам, полюбовался красотами".

Глава государства в компании министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова ходил по горам, собирал грибы и лесные ягоды и катался на катере. Также их сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Напомним, в августе прошлого года Владимир Путин также провел два дня в Туве, где рыбачил на горных озерах в тайге и занимался подводной охотой. Президент два часа "гонялся за щукой", которую никак не мог подстрелить, но в итоге своего добился.

Путин, отметим, заядлый рыболов. Однажды он рыбачил в Сибири с князем Монако. Также президент вместе Дмитрием Медведевым ловили рыбу на Волге.