Нападение на военных в Забайкалье: один человек убит, трое ранены

В Забайкалье неизвестные злоумышленники попытались напасть на воинский эшелон. Есть погибший.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, все случилось на станции Петровский Завод в ночь на 27 августа: военнослужащий применил оружие по группе неизвестных, которые нарушили границу поста и попытались напасть на караул. При этом на предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух они никак не реагировали. В результате один из нападавших был застрелен, остальным удалось скрыться.

По данным источника издания в администрации Петровск-Забайкальского района, в результате происшествия три человека получили ранения. Все они, как и погибший, являются местными жителями: в привокзальном кафе у них якобы произошел конфликт с военными, и один из гражданских напал на солдат с холодным оружием. После местные побежали за солдатами к эшелону, не поверив предупреждениям часового о стрельбе.

Все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Напомним, недавно в Чечне произошла серия нападений на полицейских. Оказалось, что нападавшими были подростки в возрасте от 11 до 16 лет.