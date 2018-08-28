Ямал вышел в лидеры по трудоустройству инвалидов

Ямало-Ненецкий автономный округ занимает шестое место среди субъектов РФ по уровню занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

На Ямале проживает около 6,5 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них работают почти 2,1 тыс. человек, то есть 32,5%.

Служба занятости внедряет новые способы поиски работы для людей с ограниченными возможностями здоровья, благодаря чему они могут пригласить консультанта ведомства к себе домой или самостоятельно направить анкету о содействии через сервис "Хочу работать" на интернет-портале.

В округе развита система профессионального обучения, проходят мероприятия по социальной адаптации, на которых ямальцы получают информацию о позиционировании себя на рынке труда, о правильном выборе профессии и, при желании, консультацию о развитии собственного дела.

С начала 2018 г. трудоустроено 197 ямальцев с инвалидностью или 58% от ищущих работу. Профессиональную подготовку прошли 10 человек, консультационные услуги по открытию собственного дела получили 13 человек, из них двое зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, в мероприятиях по социальной адаптации приняли участие 103 ямальца.

До конца текущего года на ямальских предприятиях планируется создание 13 рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Отметим, на протяжении нескольких лет Ямал уверенно входит в пятерку субъектов Российской Федерации с низким уровнем безработицы (3,2% за 2017 г.) и высоким уровнем занятости жителей региона (73,3%).

Современная служба занятости населения располагает целым арсеналом средств для помощи ищущим работу гражданам: общедоступные информационные площадки, с помощью которых можно получить государственные услуги в электронном виде, подобрать подходящую работу, ознакомиться с ситуацией на рынке труда; специализированные мероприятия для отдельных категорий граждан; тренинги по написанию резюме и поиску работы; реализация проектов, выходящих за рамки традиционных методов предоставления услуг, партнерство с работодателями.

Добавим, что летом служба занятости Ямала запустила мобильное приложение "Работа всем", которое позволит найти интересующие вакансии, получать персональные подборки вакансий и приглашения от работодателей на собеседование. Вход в приложение осуществляется с помощью учетной записи портала Госуслуги.