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экспертное мнение ;
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Новости
28.08.2018 05:58 Мск (07:58 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
Алжир заинтересовался российскими МиГами
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МиГ-29 (2011) | Фото: iov75.livejournal.com

Алжир — один из крупнейших покупателей российской авиационной техники — проявил интерес к закупке 14 истребителей типа МиГ-29М/М2, которые могут заменить в алжирских ВВС бывшие в употреблении советские МиГ-29С из Белоруссии и Украины.
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О том, что Россия и Алжир ведут закрытые переговоры по закупке эскадрильи МиГ-29М/М2, рассказали два источника в сфере ВТС, а собеседник в руководстве российского военного ведомства уточнил, что стороны обсуждают продажу 14 новых машин. Сумма потенциального контракта (с учетом идущих в комплекте средств авиационного поражения) оценивается в $700–800 млн, говорит один из источников: "Исходим из того, что подписание твердого контракта станет возможным уже в ближайшем будущем". В Федеральной службе по ВТС, "Рособоронэкспорте" (ведет переговоры с российской стороны) и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) от комментариев воздержались.

Алжирская военная делегация присутствовала на минувшей неделе на международном форуме "Армия-2018" в Кубинке, где заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин и начальник департамента снабжения Минобороны Алжира генерал-майор Мустафа Дебби обсуждали вопросы, связанные в том числе с оружейными поставками.

Алжир является одним из крупнейших покупателей российской авиационной техники. За последние десять лет парк их ВВС обновился истребителями Су-30МКА (44 единицы было получено по контракту от 2006 года, 14 — по соглашению от 2015-го), транспортными вертолетами Ми-26Т2 (14 единиц), учебно-боевыми самолетами Як-130 (16 машин). Кроме того, алжирские военные начали получать боевые вертолеты Ми-28НЭ (42 единицы были законтрактованы в 2013 году).

МиГ-29 технические характеристики(2012)|Фото: Накануне.RU

По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, активизации алжирских закупок посодействовала "интервенция НАТО в Ливию": "Если до 2011 года они еще присматривались к продукции западных стран, то после этих событий осознали: партнеров надежнее России и Китая в столь деликатных вопросах, как оружейный экспорт, просто нет".

Сейчас на вооружении ВВС Алжира состоят несколько десятков советских МиГ-29С и МиГ-29УБ, поставленных с Украины и из Белоруссии. В 2006 году Алжир хотел их парк обновить, законтрактовав у России 28 новых одноместных МиГ-29СМТ и шесть двухместных МиГ-29УБ. Однако сделка сорвалась: получив первые 15 самолетов, заказчик обвинил российскую сторону в использовании в них бывших в употреблении деталей и настоял на возврате самолетов производителю. Впоследствии 28 единиц МиГ-29СМТ поступили на вооружение Минобороны РФ, а в 2014 году военные докупили еще 16 таких истребителей.

Алжирский заказ на МиГ-29М/М2 вкупе с ведущимися поставками 46 таких самолетов Египту позволит РСК "МиГ" загрузить свои мощности на несколько лет вперед, говорит источник в авиационной промышленности.

Помимо "миговской" продукции Алжир присматривается и к другой авиационной технике: в частности, к бомбардировщику Су-32 и многоцелевому тяжелому истребителю Су-35, пишет "Коммерсант".

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28.08.2018 05:58 Мск | Денис Линов
07:58 Екб

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Алжир заинтересовался российскими МиГами
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