СМИ: В ближайшие месяцы ставка по ипотеке упадет до 9,1 процента

В России ставки по ипотечным кредитам к концу текущего года опустятся до 9,1%.

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. "На данный момент ставка — 9,6–9,65%. На конец года мы планируем 9,1%", — отметил он. Как подчеркнул министр, к 2024 году ипотечная ставка должна опуститься ниже 8%, а ипотечный портфель России составит около 16 трлн руб., сообщает НТВ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в России объем выдачи ипотеки вырос в 1,6 раза – до 250 млрд руб. В мае средневзвешенная ипотечная ставка составила 9,56%: по кредитам на жилье в новостройках – 9,39%, на приобретение квартир на вторичном рынке – 9,63%.