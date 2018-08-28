Екатеринбург попал в лидеры "футбольных" городов России

В России составили рейтинг городов команд-участниц Российской премьер-лиги по итогам посещаемости матчей пятого тура РПЛ, прошедшего с 24 по 27 августа.

Как сообщили Накануне.RU в аналитическом агентстве "Турстат", которое провело исследование, Москва, Казань, Екатеринбург, Тула и Уфа вошли в пятерку самых популярных у футбольных болельщиков городов России. Матч между "Уралом" и "Ахматом", собравший на стадионе в Екатеринбурге более 18 тыс. зрителей, вошел в первую тройку по посещаемости в туре.

Тем временем, ЧМ-2018 по футболу, прошедший летом в России, повысил интерес зрителей к игре, говорят специалисты. На 37% выросла посещаемость футбольных матчей РПЛ по сравнению с прошлым сезоном до более 19 тыс. зрителей в среднем за матч.