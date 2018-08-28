В Японии к Олимпиаде-2020 появятся беспилотные такси

В преддверии спортивного мероприятия власти Японии решили создать автомобили, способные перевернуть представление о транспорте.

Уже началось тестирование беспилотных такси на улицах Токио. А вскоре добровольца пересядут на первые летающие машины, для которых даже напишут отдельный регламент.

В целях безопасности вместе с пассажиром в салоне авто присутствует и водитель. Эксперимент, который продлится до 8 сентября, нацелен на решение проблемы нехватки шоферов. В случае успеха испытаний беспилотные такси начнут курсировать в Токио уже к началу Олимпийских игр.

В развитии транспорта японцы решили пойти дальше - наряду с беспилотниками они разрабатывают летающие автомобили. Создание новых поколений экологически чистых машин поддерживается на государственном уровне. В прошлом году власти выделили на разработки порядка 2,85 триллиона иен ($25 млрд) — рекордная сумма за всю историю исследований. Сеть летающих такси, которую планируют сформировать к главным играм четырехлетия, обойдется в $40,4 млн. Деньги потратят на разработку высокоэффективных солнечных батарей и инновационных двигателей.

Составлением правил движения летающих автомобилей, по данным Bloomberg, займется специальный комитет, в состав которого вошла 21 компания, включая Airbus, Boeing, Toyota, Japan Airlines и Uber Technologies. Поначалу летающие автомобили будут использовать во время стихийных бедствий. Они смогут доставлять людей из одного населенного пункта в другой в случаях, когда дорога повреждена или разрушена землетрясением.

По словам японских властей, к 2030 году каждая пятая машина будет ездить хотя бы частично без участия водителя, сообщает телеканал "360".