В Волгоградской области заключенные напали на охранников

В городе Волжский Волгоградской области по факту нападения заключенных на охранников завели уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, инцидент произошел ночью 19 августа - трое заключенных колонии общего режима, спрятав лица под одеждой, отправились к заброшенному зданию ремонтно-механического цеха, где через забор им должны были перебросить передачу. Планы нарушителей провалились, когда их заметил сотрудник тюрьмы, который совершал обход.

Заключенные накинулись на охранника, а когда услышали, что тот сумел передать информацию о происшествии по рации, убежали в подсобное помещение теплицы. Когда беглецов нашли, они пытались оказать сопротивление охранникам - в итоге против них применили физическую силу. Сейчас нарушители находятся в штрафном изоляторе. Против них заведено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в ярославской колонии заведено второго дело по факту избиения сотрудниками колонии заключенных.