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Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"

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"Все сидят на кухне" На 2 сентября намечена новая всероссийская акция против повышения пенсионного возраста. При этом КПРФ проталкивает идею проведения референдума по этой проблеме, однако инициативу перехватывают некие "организации-спойлеры". Куда движется протест против пенсионной "реформы"? Об этом мы поговорили с секретарем ЦК КПРФ Сергеем Обуховым.
27.08.2018
политика  |  комментариев: 2
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
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от издателя  |  комментариев: 1


Александр Разуваев: Два неутешительных вывода и один печальный итог для монетарных властей При цене нефти примерно в $70 и курсе 66-67 руб. за доллар до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров. И это значит, что острой необходимости повышать пенсионный возраст сейчас нет.
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экспертное мнение ;
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Новости
28.08.2018 02:11 Мск (04:11 Екб)
происшествия | Южный ФО
В Волгоградской области заключенные напали на охранников
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колония-поселения, заключенные, решетка, проволока (2016) | Фото: lotosgtrk.ru

В городе Волжский Волгоградской области по факту нападения заключенных на охранников завели уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, инцидент произошел ночью 19 августа - трое заключенных колонии общего режима, спрятав лица под одеждой, отправились к заброшенному зданию ремонтно-механического цеха, где через забор им должны были перебросить передачу. Планы нарушителей провалились, когда их заметил сотрудник тюрьмы, который совершал обход.

Заключенные накинулись на охранника, а когда услышали, что тот сумел передать информацию о происшествии по рации, убежали в подсобное помещение теплицы. Когда беглецов нашли, они пытались оказать сопротивление охранникам - в итоге против них применили физическую силу. Сейчас нарушители находятся в штрафном изоляторе. Против них заведено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в ярославской колонии заведено второго дело по факту избиения сотрудниками колонии заключенных.

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28.08.2018 02:11 Мск | Денис Линов
04:11 Екб

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В Волгоградской области заключенные напали на охранников
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