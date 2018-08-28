Двое погибших: в Челябинской области большегруз протаранил фургон

27 августа в 22:10 на 9 км автодороги Бишкиль - Варламово произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, водитель автомобиля МАЗ, ехавший из Пласта в Челябинск, по неизвестной причинам совершил наезд на стоящий фургон с людьми "Фольксваген Крафтер", который пассажирским транспортом не является.

В результате автоаварии травмы получили девять человек, находившихся в микроавтобусе, включая водителя. Пострадавшие госпитализированы.

Тем временем, ТАСС сообщает, что в ДТП погибли два человека, пострадавших семеро - их состояние тяжелое.