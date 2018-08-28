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Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"

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"Все сидят на кухне" На 2 сентября намечена новая всероссийская акция против повышения пенсионного возраста. При этом КПРФ проталкивает идею проведения референдума по этой проблеме, однако инициативу перехватывают некие "организации-спойлеры". Куда движется протест против пенсионной "реформы"? Об этом мы поговорили с секретарем ЦК КПРФ Сергеем Обуховым.
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
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от издателя  |  комментариев: 1


Александр Разуваев: Два неутешительных вывода и один печальный итог для монетарных властей При цене нефти примерно в $70 и курсе 66-67 руб. за доллар до конца года бюджет по итогам 2018 года может получить дополнительно около 2,5 трлн руб. сверх скорректированных летом параметров. И это значит, что острой необходимости повышать пенсионный возраст сейчас нет.
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Двое погибших: в Челябинской области большегруз протаранил фургон
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машина скорой помощи, скорая помощь (2016) | Фото: gorodkirov.ru

27 августа в 22:10 на 9 км автодороги Бишкиль - Варламово произошло ДТП с пострадавшими.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Челябинской области, водитель автомобиля МАЗ, ехавший из Пласта в Челябинск, по неизвестной причинам совершил наезд на стоящий фургон с людьми "Фольксваген Крафтер", который пассажирским транспортом не является.

В результате автоаварии травмы получили девять человек, находившихся в микроавтобусе, включая водителя. Пострадавшие госпитализированы.

Тем временем, ТАСС сообщает, что в ДТП погибли два человека, пострадавших семеро - их состояние тяжелое.

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28.08.2018 02:05 Мск | Денис Линов
04:05 Екб

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Двое погибших: в Челябинской области большегруз протаранил фургон
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