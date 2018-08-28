Силуанов сообщил о защитных мерах в отношении американских санкций

Российские власти подготовил ряд мер на случай введения санкций против российского госдолга со стороны Вашингтона.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. При этом он выразил надежду, что ответные мероприятия на случай действий США не понадобятся. "У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены, надеемся, этого не произойдет", — отметил вице-премьер, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Силуанов также пожаловался на то, что курс рубля угадать невозможно, так как национальная валюта зависит от непрогнозируемых факторов - введения ограничительных мер против России и рисков появления новых, а также от связанных с этим настроений инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов. Еде один фактор - ставка ФРС США.